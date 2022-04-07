صبيا 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأغلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا " 11 " منشأة مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، وذلك في إطار تعزيز سلامة الغذاء والتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للأفراد.جاء ذلك خلال 106 جولات رقابية نُفذت منذ بداية شهر رمضان المبارك بمشاركة الجهات الأمنية على المطاعم والمخابز ومتاجر الحلويات والعصائر ومحلات بيع المأكولات الرمضانية وأسواق النفع العام.وبين رئيس بلدية المحافظة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الفرق الرقابية تمكنت أيضا خلال تلك الجولات من مصادرة " 126 " كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية طيلة شهر رمضان المبارك لمتابعة الامتثال للاشتراطات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مُشدداً على أهمية التبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940.// انتهى //01:36ت م0013