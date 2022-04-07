جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة شركة «السابقون الدولية القابضة» المستثمر لمشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات "صناعية شمال جدة" عبدالله السهلي.واستمع سموه إلى شرح عن المرحلة الثانية للمشروع التي تحوي المدينة العماليّة الواقعة على مساحة مليون ونصف المليون م2.ويقع مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات، على طريق جامعة جدة بمساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مربع، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع أكثر من مليون متر مربع، ويضم أكثر من 1500 مركز متخصص في مجال صيانة السيارات والصناعات الخفيفة، والخدمات المساندة، كما يحوي محطة للفحص الدوري، ومركزاً لتقدير الحوادث، ومراكز صيانة وكلاء السيارات.وأسهم في إنجاز المرحلة الأولى وتشغيلها بكامل طاقتها ما يزيد عن 13 ألف عامل وفني ومهندس من مختلف التخصصات عملوا على مدار الساعة، وتتميّز المدينة الذكيّة ببنية تحتيّة متكاملة، واستخدام التطبيقات والتقنيات الرقميّة والذكيّة لتقديم الخدمات للعملاء والزوار ومرتادي المدينة الذكيّة, لمواكبة التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.// انتهى //01:39ت م0014