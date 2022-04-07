الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واستغلب فريق التعاون على نظيره الدحيل بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.سجل التعاون الهدف الأول عند الدقيقة 11 عن طريق اللاعب لياندر تاوامبا، وعند الدقيقة 86 أضاف اللاعب ميدران الهدف الثاني للتعاون، فيما سجل الدحيل الهدف الوحيد عند الدقيقة 8.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //01:43ت م0015