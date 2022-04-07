جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسزار وزراء المالية والاقتصاد العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها المملكة بمحافظة جدة، مساء أمس المنطقة التاريخية بجدة، ضمن برنامج الزيارة لبعض المرافق التاريخية بالمملكة.واستمع الوزراء والوفود إلى شرح عن مشروع إعادة تطوير أحياء جدة التاريخية لتكون بذلك مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، والذي يرتكز على استثمار المعالم التاريخية التي تضمها المنطقة.وتجول الوفد في عدد من المواقع بمنطقة جدة التاريخية اطلعوا خلالها على التراث المعماري المتميز للمباني والرواشين التي تزينها، والأسواق القديمة والمساجد التاريخية، والتي لا تزال تحتفظ بهويتها وقيمتها وسماتها التراثية.// انتهى //01:49ت م0016