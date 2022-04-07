عام / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة
الجمعة 1443/9/7 هـ الموافق 2022/04/08 م واس
جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي.
واطلع سموه على آخر مستجدات مبادرات إستراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022 م، والمشاريع المفتتحة مؤخراً ومن أبرزها مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، ومركز التحكيم التجاري ومركز مكة للريادة والابتكار.
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