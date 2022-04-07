جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي.واطلع سموه على آخر مستجدات مبادرات إستراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022 م، والمشاريع المفتتحة مؤخراً ومن أبرزها مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، ومركز التحكيم التجاري ومركز مكة للريادة والابتكار.// انتهى //01:54ت م0017