جيزان 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسنظمت أمانة منطقة جازان بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان على مدى يومين، مارثون المشي للأفراد والعائلات من مختلف شرائح المجتمع بمشاركة أكثر من٢٠٠ رجل وسيدة، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للرياضة واليوم العالمي للمشي.وأوضحت الأمانة أن الفعاليتين شملتا المشي لمسافة ٥ كيلو مترات وهدفتا إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي ونشرها بين أوساط المجتمع ليكون مجتمعًا صحيًّا وحيويًّا، ولرفع معدل ممارسة الرياضة لدي المواطنين وفقاً لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //03:10ت م0025