جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسالتقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، بعدد من محافظي ورؤساء الهيئات المالية، ووزراء ومحافظي عدد من المصارف المركزية العربية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انطلقت أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمدينة جدة.وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي, كما ناقش رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائه بمدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد عزور، سبل التعاون المشترك بشأن نقل المعرفة، بالإضافة إلى إنتاج تقارير حول التوقعات الاقتصادية في البلدان الأعضاء.كما وقع الدكتور الجاسر مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لدعم التحالف لمكافحة العمى الذي يمكن تفاديه.يُذكر أن الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية لهذا العام قد حضرها ممثلون عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالين المالي والاقتصادي.// انتهى //04:30ت م0031