المدينة المنورة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.// انتهى //05:19ت م0035