طوكيو 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 20ر68 نقطة أو 25ر0% ليصل إلى 37ر26820 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 83ر5 نقطة، أو31ر0%، ليصل إلى 07ر1887 نقطة.// انتهى //07:18ت م0040