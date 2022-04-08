الرباط 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها على إعلان المغرب وإسبانيا أمس عن تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في علاقاتهما الثنائية، وتكثيف التعاون في مختلف الميادين، وذلك بعد تجاوز الخلافات التي طبعت علاقات البلدين منذ حوالي سنة.وأبرزت ترحيب المملكة العربية السعودية بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إعلانا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.و أوردت ترحيب جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية بقرار الرئيس اليمني تشكيل مجلس قيادة رئاسي وبنقل جميع صلاحياته للمجلس.وتناقلت إعلان وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد بكين لتسهيل مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعن دعمها لجميع الجهود المؤدية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وتناولت إعلان أرمينيا وأذربيجان أمس عن بدء التحضيرات لمفاوضات سلام تهدف لحل نزاع مستمر دام منذ ثلاثة عقود في منطقة ناغورني قره باغ.ونشرت صحف المغرب تحذيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أزمة غذائية في أفريقيا يواجهها حوالي 346 مليون شخص، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.// انتهى //07:23ت م0041