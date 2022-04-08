رام الله 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث جرى اعتقال 15 مواطنا بينهم طفل وأسير محرر، فيما قرر الاحتلال هدم منزل أسير غرب جنين واستهدف مراكب صيد في بحر غزة، بينما نفذ 90 مستوطنا اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك.واهتمت بإعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية التواني وتلال جنوب الخليل ضد السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.وتحدثت عن مطالبة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر منظمة الصحة العالمية بتركيز اهتمامها خلال العام الحالي على أوضاع الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لجرائم طبية حقيقية تهدد صحتهم وبقائهم على قيد الحياة.ولفتت النظر لتحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة على تصعيد عدوانها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.وألقت صحف فلسطين الضوء على مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 14 آخرين في عملية إطلاق نار مساء أمس وسط تل أبيب.// انتهى //09:08ت م0043