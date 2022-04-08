واشنطن 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسرحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بليكن:" تدعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب اليمني إلى قيام حكومة فعالة وديمقراطية وشفّافة تضم أصواتا متنوعة من السياسيين والمجتمع المدني"، مضيفا أن الأهم في الأمر أن اليمنيين يستحقون حكومة تحمي الحقوق والحريات، جنبا إلى جنب مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة.وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في التوصل إلى حلّ دائم وشامل للصراع في اليمن، حاثا جميع الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار .// انتهى //09:49ت م0045