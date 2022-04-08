القاهرة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغًا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الــرأي الديني الوسطى الرشيد والمستنير.ونشرت إعلان القائم بأعمال وزيـر الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، استقبال ١،٥ مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضادة لفيروس كورونا، مقدمة من الـولايـات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافى".وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ١٣ فلسطينيًا في الضفة الغربية.وسلطت الضوء على إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إنشاء مجلس قيادي رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إعلان الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أنها ستضخ ٦٠ مليون برميل من مخزونات الطوارئ لديها، لدعم قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ ١٨٠ مليون برميل من المخزون الأمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة.// انتهى //10:37ت م0048