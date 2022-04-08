تونس 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى اللقاء الافتراضي الذي أجراه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، حيث بحثا سُبل زيادة الدعم لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمسائل الدولية الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك.وتطرقت إلى لقاء وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة أمس، بالعاصمة الجزائرية، نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، حيث بحث معها علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب المستجدات على الساحة الليبية وآفاق إنهاء الأزمة عبر تسوية سلمية وسياسية.وكتبت صحف الجمعة عن إدانة وزير داخلية الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريقة الاشتباكات المسلحة التي حدثت أمس الأول وخلفت قتلى وجرحى، في محيط مبنى الجوازات.وأخبرت عن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.// انتهى //11:25ت م0050