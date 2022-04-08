بروكسل 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسرحب الاتحاد الأوروبي بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، مقدّرًا دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد المحادثات بين اليمنيين؛ دعماً لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والتي أدت إلى هذا التطور.وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو في بيان: "إن هذه الخطوة المشجعة تدعم الهدنة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي تستمر شهرين بين أطراف النزاع، ويمكن أن توفر المزيد من الزخم لتسوية سياسية شاملة، ونحن نشجع جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحوثيين، على احترام الهدنة والمشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ دون شروط مسبقة".كما رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن دعم مالي كبير من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إعلان المملكة العربية السعودية بشأن مساعدات الوقود والإسهام في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدة توفر دعمًا حيويًا للشعب اليمني.// انتهى //11:30ت م0051