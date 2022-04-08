إسلام آباد 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إلغاء المحكمة الدستورية العليا القرارات التي اتخذتها الحكومة من جانب واحد الأحد الماضي وعدّتها غير شريعة، وأمرت باستئناف الجمعية الوطنية والحكومة وإلغاء الاستعدادات للانتخابات المبكرة، وحددت التاسع من أبريل موعداً للتصويت على مشروع حجب الثقة عن رئيس الوزراء.وسلطت الضوء على تراجع مؤشرات الاقتصاد الباكستاني بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة حيث هبطت الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، مع تراجع مؤشرات سوق الأسهم، في حين أعلن البنك المركزي الباكستاني عن رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 2.5% للسيطرة على التضخم.وواكبت في الشأن الإقليمي متابعة تطورات الأوضاع في أفغانستان المجاورة، والجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم الأمن والاستقرار في هذا البلد، والحد من وقوع في أزمة إنسانية جديدة.وتناولت صحف الجمعة إعلان الرئيس اليمني إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.ونشرت في متفرقاتها عن ما يتعلق بجائحة كورونا، حيث رفضت غالبية البرلمان الألماني إلزامية تلقي التطعيم المضاد للفيروس، ودراسة هونغ كونغ جرعة رابعة من لقاح كورونا للمسنين.// انتهى //11:38ت م0052