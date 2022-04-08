مكة المكرمة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة حزمة من البرامج والخدمات الميدانية بتهدف تقديم أكثر من 7 ملايين منتج مجاني لضيوف الرحمن، تسهيلاً عليهم في أداء المناسك.وبين المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس أن جمعية هدية تعمل في شهر رمضان المبارك على توزيع 7,074,340 مليون منتج مجاني لخدمة المصلين والمعتمرين منها ما يخص البرامج التوجيهية وبث السنن النبوية، ومنها ما يخص الإطعام والسقيا من وجبات للإفطار والسحور، ومنها ما يخص تقديم الضيافة العربية الاصيلة واستقبال الوفود في مكاتب الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين، ومنها ما يخص العناية بضيوف الرحمن من خدمات وهدايا ومنها ما يخص الوكالة في تنفيذ المناسك بالنيابة عن ضيوف الرحمن".وأشار إلى انتشار نقاط اتصال الجمعية بالمستفيدين في الشهر المبارك لتصل إلى 45 نقطة اتصال لخدمة المعتمرين والمصلين المتجهين إلى الحرمين الشريفين ومراكز نقل المعتمرين والمصلين التابعة للنقابة العامة للسيارات ومحطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة ومحطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وتبلغ وجبات إفطار الصائمين المعدّة في شهر رمضان المبارك 800 ألف وجبة مكونة من 4,800,000 مليون صنف، مقدمة في نقاط اتصال الجمعية بالمعتمرين والمصلين، وكذلك 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية، و200 ألف منتج إبداعي من منتجات هدية، بالإضافة إلى توزيع عدد 74,340 ألف كفارة وصدقة دم لفقراء الحرم بالنيابة عن ضيوف الرحمن.كما يعمل مجلس إدارة جمعية " هدية" على تمكين المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في تقديم خدمات وبرامج الجمعية، سعياً في المشاركة لتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع، ويشارك في تقديم خدمات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك 550 مضيف ومضيفة يعملون على خدمة المعتمرين والمصلين، والأسر المتعففة في نقاط اتصال الجمعية المختلفة.// انتهى //14:12ت م0063