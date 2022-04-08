اقتصادي / البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 17% سنويًا
الجمعة 1443/9/7 هـ الموافق 2022/04/08 م واس
موسكو 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واس
خفّض البنك المركزي الروسي، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويًا.
وأوضح البنك أن مجلس إدارة بنك روسيا قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي ابتداءً من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنويا، مرجحًا إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل.
وكان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، في الـ28 من فبراير الماضي، إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية.
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14:12ت م
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