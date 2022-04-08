موسكو 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسخفّض البنك المركزي الروسي، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويًا.وأوضح البنك أن مجلس إدارة بنك روسيا قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي ابتداءً من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنويا، مرجحًا إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل.وكان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، في الـ28 من فبراير الماضي، إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية.// انتهى //14:12ت م0064