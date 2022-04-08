الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسنوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - بإطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به ليستوعب ستة وستين ألف مصل، وتكون التوسعة بذلك أكبر توسعة في تاريخ المسجد؛ حيث ستتضاعف مساحته إلى عشرة أضعاف مساحته الحالية.وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء مشروع مبارك يُرجى به عظيم الثواب عند الله تعالى، وذلك لما في العناية بالمساجد بناء وتوسعة وفرشا من فضل عظيم، ولما لمسجد قباء من مزيد اختصاص في الفضل، فهو أول مسجد أسسه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ، وكان - عليه الصلاة والسلام - يزوره راكبا وماشيا كل سبت فيصلي فيه ركعتين، وأخبر عليه الصلاة والسلام بفضله فقال: من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان كعمرة.وأضافت الأمانة: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تولي بيوت الله العناية الفائقة، وفي مقدمة ذلك الحرمان الشريفان، سائلة الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظهما وبلادنا وسائر بلاد المسلمين.14:42ت م0067