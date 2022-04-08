جنيف 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأعلن برنامج الغذاء العالمي أن منطقة الساحل وغرب أفريقيا تواجه أسوأ أزمة غذاء منذ عقد.وأوضح المتحدث باسم البرنامج تومسون فيري أن عدد الجياع تضاعف أربع مرات في المنطقة منذ عام ٢٠١٩ ، حيث وصل إلى ٤١ مليون جائع في غرب أفريقيا والكاميرون ٤٣ مليوناً في جمهورية أفريقيا الوسطى ، إضافة إلى ١٦ مليون شخص في المناطق الحضرية معرضون لخطر انعدام الامن الغذائي الحاد، فيما يعاني ٦ ملايين طفل من سوء التغذية في منطقة الساحل.وأشار إلى أن غرب أفريقيا تواجه أزمة جوع معقدة وغير مسبوقة بسبب الجفاف وعدم وجود مخزون غذائي كاف لتغطية الاحتياجات حتى موسم الحصاد القادم، وتصاعد النزاعات وهشاشة المؤسسات وتعطل التجارة بسبب إغلاق الحدود وتعدد الحواجز، واستمرار نزوح السكان حيث نزح أكثر من ٦ ملايين شخص في منطقة الساحل.ودعا البرنامج إلى توفير ٧٧٧ مليون دولار أمريكي بشكل عاجل لضمان استمرار المساعدات الغذائية الطارئة للأشهر الـ٦ المقبلة حتى شهر سبتمبر، خاصة في نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وبوركينا فاسو والكاميرون والنيجر.// انتهى //14:45ت م0068