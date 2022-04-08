المدينة المنورة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأدى جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وامتلأت أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث جندت الخدمات والطاقات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة المصلين.// انتهى //14:47ت م0069