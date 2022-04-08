عمّان 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.54 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2284.6 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.1 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 7.8 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 8.5 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 35.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 39.0 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 17.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 12989 صفقة.// انتهى //14:56ت م0071