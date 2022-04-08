لوغا 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالمعهد الاسلامي العالي بإقليم لوغا شمال السنغال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين لعام 1443هـ، مستهدفاً نحو 5000 مستفيد، بحضور ممثل عن سفارة المملكة والملحق الديني بالسفارة وحيد محمد مجربي، ووالي منطقة لوغا عبد العزيز فال وعدد من المسؤولين.ويأتي ذلك ضمن البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول، ومنها جمهورية السنغال، في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة العمل الإسلامي.وبين الملحق مجربي أن البرنامج يستهدف قرابة 5000 صائم، حيث سيتم توزيع أكثر من 500سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في إقليم لوغا وضواحيها، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يؤكد الدعم السخي من المملكة لأشقائها في السنغال.من ناحيته، قدم رئيس بلدية الإقليم شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على هذا البذل والعطاء، شاكراً لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد جهودها في تنفيذ البرنامج .// انتهى //15:00ت م0072