الكويت 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أمس عودة سفيرها إلى لبنان.وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أنه في ضوء التجاوب اللبناني واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء اللبناني باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان.وأكدت الخارجية الكويتية أهمية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان.// انتهى //15:10ت م0074