جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة جدة أكثر من 675 زيارة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها بدعم ورئاسة مقام محافظة جدة، ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت ،بمشاركة كافة الجهات الحكومية.وأوضحت الأمانة أنها أخلت أكثر من 125 موقعاً، حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية ، داعية المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والأخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة، تفادياً للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقاً للاشتراطات النظامية.وأضافت أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة ، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع, داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اي ملاحظات أو مخالفات عبر 940 .// انتهى //15:12ت م0076