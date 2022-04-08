جنيف 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسسجّلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) ارتفاعًا في مؤشر أسعار الغذاء.وأوضح نائب مدير عام منظمة الفاو جوزيف شميدهوبر أن مؤشر الأسعار العالمية للغذاء بلغ ١٥٩،٣ نقطة في شهر مارس الماضي، بزيادة ١٧،٩ نقطة بنسبة زيادة ١٢،٦ في المئة، وهو أعلى مستوى زيادة بالنسبة لمؤشرات الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، كما ارتفعت أيضاً مؤشرات السكر ومنتجات الألبان.وأشار إلى أن مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بلغ في المتوسط ١٧٠،١ نقطة في مارس بزيادة ٢٤،٩ نقطة ما نسبته ١٧،١ في المئة مقارنة بشهر فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق منذ إنشاء مؤشر الفاو عام ١٩٩٠، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعطل الصادرات الأوكرانية وبدرجة أقل الصادرات الروسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب الخشنة كالذرة والشعير ارتفاعاً قياسيًا.وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية في مارس بنسبة ٢٣،٢٪؜ مقارنة بشهر فبراير ، مدفوعاً بارتفاع أسعار عباد الشمس والنخيل وفول الصويا وزيت بذور اللفت، فيما بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان ١٤٥،٢ نقطة، بزيادة ٢،٦٪؜ عن فبراير.وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار اللحوم ١٢٠ نقطة في مارس مسجلاً أعلى مستوى له مع استمرار شح المعروض الجاهز للذبح في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية في حين ظل الطلب العالمي قويًا، في حين ارتفع مؤشر السكر في مارس بنسبة ٦،٧٪؜ .// انتهى //15:14ت م0077