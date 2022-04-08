القطيف 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسانطلقت مساء أمس فعاليات "ليالي الرامس" التي ينظمها مشروع الرامس في وسط العوامية بمحافظة القطيف، بحضور أكثر من 2000 زائر من مدن ومحافظات المنطقة .وتتضمن الفعاليات التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان الحالي 39 ركنًا متنوعًا ضمت أسرًا منتجة وحرفيين ومطاعم ومقاهٍ وأركانًا توعوية وتثقيفية، وأركان الخط العربي والرسم والتلوين، إضافة إلى مسرح الطفل.وجالت الفرقة الشعبية في ساحات المشروع مقدمة فن "الليوة" وألوانًا شعبية تراثية متنوعة أضفت على الحضور البهجة والسرور، كما جسّد أحد المشاركين شخصية "المسحر" التي لاقت تفاعلاً من الجميع خاصة صغار السن.وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرامس محمد التركي، أن الفعاليات تضمنت مشاركة برنامج الرعاية والتأهيل بمجموعة من الأركان، شملت ركنًا توعويًا وتعريفيًا، وركن الاستشارات النفسية والاجتماعية والإرشاد الأسري، وركن الرسم على وجوه الأطفال، وركن التصوير الفوري، بالإضافة إلى ركن الضيافة السعودية، مشيرًا إلى اهتمامه في مثل هذه الفعاليات أن تكون متنوعة ومميزة ومناسبة لجميع الفئات والأعمار، داعيًا الجميع إلى الحضور والاستمتاع بأجواء الفعاليات الفنية والتراثية المتنوعة.// انتهى //17:42ت م0079