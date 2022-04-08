نيامي 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 487 سلة غذائية رمضانية في مدن تلابيري تسي وتلابيري غور وتلابيري كولاتايس بجمهورية النيجر، استفاد منها 2.435 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .وتهدُف مبادرة إطعام إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًّا في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز خلال شهر رمضان .//انتهى//18:51ت م0083