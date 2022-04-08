سياسي / وزيرة الخارجية الليبية تلتقي بنظيرها الجزائري
الجمعة 1443/9/7 هـ الموافق 2022/04/08 م واس
طرابلس 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واس
التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الجزائر اليوم بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة .
وجدد وزير الخارجية الجزائري - وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية - دعم بلاده الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية .
كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي .
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18:54ت م
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