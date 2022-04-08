طرابلس 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الجزائر اليوم بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة .وجدد وزير الخارجية الجزائري - وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية - دعم بلاده الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية .كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي .// انتهى //18:54ت م0085