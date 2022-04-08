المهرة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 16 طنًا و 692 كيلوجرامًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 468 فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي في المحافظات اليمنية.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.//انتهى//19:02ت م0087