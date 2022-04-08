اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 16 طنًّا من السلال الغذائية في مديرية الغيضة بالمهرة
الجمعة 1443/9/7 هـ الموافق 2022/04/08 م واس
المهرة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 16 طنًا و 692 كيلوجرامًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 468 فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي في المحافظات اليمنية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
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19:02ت م
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