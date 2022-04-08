جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسيكشف المركز الوطني للفعاليات تفاصيل "موسم جدة 2022" الذي سينطلق في جدة مطلع شهر مايو المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي يُعقد غداً في نادي اليخوت على كورنيش جدة، بحضور عدد من المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر إعلان أرقام ومواقع فعاليات موسم جدة، بعدما أطلق المركز الوطني للفعاليات مؤخراً هوية الموسم التي تعبّر عن التنوع الثقافي لجدة ومقوماتها التاريخية والسياحية والثقافية التي تتميز بها.كما سيستعرض المؤتمر أبرز الفعاليات العالمية التي سيشهدها الموسم، الذي يترقبه سكان وزوار جدة ، بعدما أصبحت المدينة وجهة سياحية دائمة لعشاق البحر وفعالياته، والباحثين عن أجواء الفرح والمتعة والتنوع الفريد في خيارات الترفيه والسياحة.//انتهى//19:02ت م0088