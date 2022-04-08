الخرطوم 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 586 سلة غذائية رمضانية في مناطق العليفون، أم ضوبان، سوبا شرق، السمره، مرابيع الشريف، الحاج يوسف، حلة كوكو، دار السلام بمحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 586 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 2022م.يذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع خلالها 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.//انتهى //19:03ت م0089