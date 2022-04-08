اسلام آباد 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4.410 سلال غذائية رمضانية في مناطق سجاول و ميربورخاص وعمركوت و تهرباركر بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 30.870 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ.//انتهى//19:03ت م0090