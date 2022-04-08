رفحاء 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسنفَّذت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء خلال شهر مارس الماضي, عددًا من المشروعات والبرامج المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خدماتها بقيمة إجمالية بلغت 330,906 ريالات.وشملت البرامج تنفيذ مشروع كفالة الأيتام بتكلفة بلغت 150,000 ريالًا، ومشروع الكفالة الغذائية بمبلغ 94,906 ريالات، ومشروع اجهزة كهربائية بمبلغ 86,000 ريال، ومشروع توزيع لحوم .وأوضحت "رؤوم" أن هذه البرامج تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين منخدمات الجمعية في نطاق خدامتها.// انتهى //19:05ت م0091