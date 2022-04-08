الرباط 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك إلى الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الثروة البشرية وتأهيلها، لبناء مجتمعات متطورة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.وأكد الدكتور المالك -في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار قطاع العلوم والتقنية بالمنظمة الدكتور محمـد شريف خلال منتدى الفضاء العالمي بولاية كولورادو الأمريكية أمس- أن الإيسيسكو تعمل على إذكاء الوعي بأهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء قدرات الشباب في العالم الإسلامي بالتعاون مع عدد من الهيئات في الأوساط الأكاديمية، والصناعية، والوزارات في الدول الأعضاء، من أجل الإسهام في بناء قدرات الشباب وتدريبهم على مهن الغد، وتعزيز تكافؤ الفرص داخل المجتمعات.وفي ختام الكلمة تم التأكيد على أن ما يشهده العالم من طفرة تكنولوجية هائلة يتطلب تضافر الجهود من أجل الاستثمار والابتكار في مجال الرقمنة وعلوم الفضاء، للاستفادة من تطبيقاتها وما تتيحه من إمكانات خارج حدود الجغرافيا والثقافة والتقاليد.// انتهى //19:06ت م0092