الدمام 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسيحتل سوق صيد الأسماك في المنطقة الشرقية بمحافظة القطيف المرتبة الأولى في صادرات الأسماك في المملكة والخليج، ويقع على مساحة 120 ألف متر مربع ويمثل مقصدًا للتجار والمتعاملين بالأسماك، ومعلمًا سياحيًا في المحافظة، ويحتوي على ٢٥ محلاً بالجملة بمساحة ٨ آلاف متر مربع، و٨٤ محلاً بالتجزئة بمساحة ٣٥ ألف متر مربع.ويمثل القطاع السمكي في المنطقة الشرقية مصدراً للدخل المستدام، حيث يوفر يومياً لجميع المتسوقين الكثير من الأسماك، وأشهرها "الهامور، والسمان، والكنعد، والسبيطي، والصافي، والشعور، والبياض"، إلى جانب الربيان والقشريات والرخويات الأخرى التي يتم صيدها معظم أيام العام.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك انخفاظ الأسعار في ظل وفرة وتنوع المعروض من الأسماك، حيث يتراوح سعر سمك الهامور بين 40 و50 ريالاً للكيلو، والصافي 20 ريالاً للكيلو، وانخفض سعر الكنعد إلى 35 ريالاً للكيلو، وسجل الشعري 20 ريالاً للكيلو، فيما سجل سمك السبيطي 30 ريالاً للكيلو، إلى جانب فروقات بسيطة لا تكاد تُذكر بين بائع وآخر نتيجة وسيلة الصيد (لنج) أو (طرّاد) وزمن الصيد.وتتميز المنطقة الشرقية بوفرة العوامل البيئية الملائمة من دفء ونقاوة مياهه وغِناه بالتنوع الغذائي لنمو وازدهار الثروة السمكية فيه على امتداد سواحله على الخليج العربي، المقدرة بأكثر من 600 كم، التي توفر أكثر من 130 صنفاً من الأسماك والروبيان، تغذي أسواق المملكة وخارجها.// انتهى //19:06ت م0093