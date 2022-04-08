الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واساختتمت مدربة المنتخب السعودي الأول للسيّدات مونيكا ستاب ومساعدة المدرب دنى رجب ورش عمل فنية مكثفة مع فرق كرة القدم النسائية في الرياض وجدة والدمام .وجرى خلال الورش استعراض ومناقشة ما تم إنجازه مؤخراً في المعسكرات الداخلية للمنتخب السعودي الأول للسيّدات، إضافة إلى المعسكر الخارجي الذي أقيم في جزر المالديف في فبراير 2022م، ومناقشة مدربي الفرق بشكلٍ فردي عن أداء لاعبات الفرق مع المنتخب خلال المدة الماضية، وكيفية رفع مستوى اللاعبات فنيًا وبدنيًا وذهنيًا، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة على مستوى المنتخب أو الفرق في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم للسيّدات.// انتهى //19:53ت م0110