لاهاي 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، السفير زياد بن معاشي العطية، اليوم، بإيداع صك انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل" لدى وزارة الخارجية الهولندية ممثلة بمدير إدارة المعاهدات في وزارة الخارجية الهولندية، جول فان إيجندهوفن، بصفتها جهة الإيداع، وبحضور الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني.وأوضح السفير العطية أن الاتفاقية تهدف إلى استحداث طريقة معترف بها دوليًا لتوثيق أصل المستندات العامة الصادرة من الدول الاطراف بالاتفاقية، إذ إنها توفر نظاماً موحداً للتصديق ويستبدل سلسلة التصاديق الطويلة والمكلفة في كثير من الأحيان بإصدار "شهادة أبوستيل" واحدة من قبل سلطة مختصة في المكان الذي صدرت فيه الوثيقة.ولفت إلى أن الاتفاقية تروم تخفيف الأعباء الإدارية والمالية الناجمة عن تصاديق الوثائق، مؤكداً أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية يأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.تجدر الإشارة إلى أن المملكة دولة عضو في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ويعد المؤتمر من أقدم المنظمات الدولية في العالم التي تهدف إلى صياغة اتفاقيات دولية عديدة في التعاون القانوني الدولي لتجسير فجوة التباين في القوانين ومسائل الاختصاص بين الدول وإنشاء إطار قانوني إجرائي يسهل التفاعلات الدولية في مجالات حيوية مختلفة واتفاقية " أبوستيل" هي إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي المهمة، وتضم أكثر من 120 دولة طرف، وأصبحت واحدة من أكثر المعاهدات متعددة الأطراف تطبيقًا على نطاق واسع في مجال التعاون القانوني، حيث يتم إصدار عدة ملايين من تصديق "أبوستيل" كل عام.// انتهى //20:09ت م0112