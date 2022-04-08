مكة المكرمة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسأكدت وكالة التفويج والحشود نجاح خطة التفويج في استقبال المصلين لأول جمعة من شهر رمضان المبارك للعام 1443 هـ ، التي شهدت أعداداً كبيرة، ووفق الخطط المرسومة من الوكالة وإداراتها التي استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية ليؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وسهولة .وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين وتهيئة المسارات المخصصة لدخول صحن المطاف والمصليات، وتهيئة صحن المطاف والمسعى بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقاً لضمان سلامتهم ووصولهم إلى وجهاتهم بيسر وسهولة ، مع ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام، بما يسهم في نجاح إدارة الحشود الكبيرة.وأكد الحجيلي أن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين ضمن خطة موسم شهر رمضان المبارك ، التي توافق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ولضمان شمولية الخدمات لجميع القاصدين .// انتهى //20:12ت م0114