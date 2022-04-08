واغادوغو 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو، فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وزير الدولة المفوض لدى رئيس الجمهورية المكلف بالتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية في بوركينافاسو، يرو بولي.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.// انتهى //20:32ت م0115