الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واستقيم جمعية شفيعاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة غداً، حفل تدشين الجمعية وبرامجها، وذلك في قاعة وقف الحزم الخيري بحي أم الحمام الشرقي بالرياض.وأوضحت الجمعية أن الحفل سيتضمن عرضًا تفاعليًّا عن الجمعية، وعددًا من الفقرات، منها؛تعليم القرآن مباشرة مع ذوي الإعاقة، إلى جانب التعريف بمشروع القرآن للصم.يذكر أن جمعية " شفيعاً " هي أول جمعية متخصصة في المملكة لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة، سعياً منها في تمكين هذه الفئة للحصول على التعليم والتأهيل المتخصص في القرآن الكريم وعلومه بمعايير عالية الجودة ومناهج علمية متطورة وكوادر تربوية متخصصة مؤهلة تلائم احتياجاتهم.// انتهى //20:54ت م0117