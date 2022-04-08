الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسقام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم بزيارة رسمية لجمهورية أيسلندا، اجتمع خلالها مع معالي وزير المالية والشؤون الاقتصادية الأيسلندي بيارني بنديكتسون.وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين المملكة وأيسلندا وسبل تطويرها.كما التقى معاليه، بالسكرتير الدائم للدولة السفير مارتن إيولفسون، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين الجانبين، والعمل على توثيق وتعزيز أوجه التعاون، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين.// انتهى //21:34ت م0119