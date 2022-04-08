المدينة المنورة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واس‫دشَّنت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي الدكتورة فاطمة التويجري اليوم، مبادرة "نسعد لخدمتكم"،التي أطلقتها الإدارة العامة للتواصل باللغات،ممثلة بوحدة لسان الزائرة.‬‫وأوضحت مديرة وحدة لسان الزائرة ‬حنان السحيمي،‫ أن هدف المبادرة خدمة قاصدات المسجد النبوي على اختلاف لغاتهن من خلال نشر الوعي الديني والإرشاد المكاني والرد على استفسارات الزائرات بلغاتهن المختلفة، وذلك من خلال مكتب متنقل داخل القسم النسائي الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.// انتهى //21:34ت م0120