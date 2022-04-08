السيح 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واستشهد فعاليات "ليالي رمضانية" في مدينة السيح التي تنظمها بلدية الخرج، حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الزوار منذ انطلاقتها الثلاثاء الماضي.وتشتمل الفعاليات المقامة في حديقة الملك عبدالعزيز بحي السليمانية وسط السيح، على عدد من المناشط والبرامج المجتمعية ومنها برامج "مسرح الطفل" بمشاركة عدد من الفرق المتخصصة، التي تحظى فعالياته بحضور وتفاعل كبير من الأسر، بجانب برنامج مجتمعي بعنوان "رمضان زمان" الذي يفتح نافذة الذكريات لأهالي مدن وبلدات وقرى الخرج مع عاداتهم وموروثاتهم، إضافة إلى إقامة بعض المسابقات المخصصة للشباب والأطفال، وتخصيص أركان للمبادرات التوعوية، ومنطقة للألعاب والضيافة.// انتهى //23:34ت م0137