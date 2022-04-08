المدينة المنورة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واس‫تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم خدمات التسهيل والتنسيق للأعمال التطوعية، وذلك من خلال استمرار الإدارة العامة للعمل التطوعي في ذلك، من خلال تسجيل المتطوعين وتوزيع مهامهم في المساندة بالأعمال في المسجد النبوي وساحاته، والإشراف على آلية وصول الأعمال التطوعية التي تشمل توزيع وجبات الإفطار وتنظيم الحشود وخدمة كبار السن وجميع ما يقدم من خدمات للتسهيل على الزوار والمصلين عبادتهم خلال شهر رمضان المبارك.‬‫وتحرص الإدارة على ضمان سلامة الزوار والمصلين من خلال المشاركين من فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي المتطوعة في المسجد النبوي، وتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية، ونقل الحالات الطارئة للمستشفيات، والفرق الصحية التطوعية المشاركة التي يكمن دورهم في التوعية الصحية والإرشاد بلبس الكمامة عند الدخول للمسجد النبوي.‬‫وتشمل الجهات المشاركة في أعمال التطوع في المسجد النبوي 12 جهة خارجية مشاركة في خدمة المسجد النبوي وزواره، على رأسها أمارة منطقة المدينة المنورة ،والمنصة الوطنية للعمل التطوعي، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ووحدة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، والشؤون الصحية والتجمع الصحي، والجامعة الإسلامية وجامعة طيبة ، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة وفريق السلام بالدفاع المدني، وذلك لتسهيل عملية تسجيل المتطوعين وتغطية جميع احتياجات المسجد النبوي من أعمال مساندة ، حيث وصل عدد المتطوعين 819 متطوعًا ، و11 إدارة ميدانية.‬// انتهى //00:13ت م0003