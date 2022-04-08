رفحاء 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسوزّعت جمعية البر الخيرية الأهلية في محافظة رفحاء 550 سلة غذائية رمضانية، شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، إضافة إلى 750 كرتون تمر متنوعة في إطار توفير احتياجات الأسر المسجلة في كشوفات الجمعية، وسداد إيجار 5 أسر من مستفيديها الأشد حاجة.ووزعت 900 وجبة إفطار صائم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بمشاركة عدد من المتطوعين المعتمدين، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2"، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير‫ منطقة الحدود الشمالية مؤخراً.// انتهى //00:14ت م0004