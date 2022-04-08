الدمام 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس، فعاليات "أيام سوق الحب" بنسخته الثانية، الذي تنظمه أمانة المنطقة في وسط الدمام.ويأتي المهرجان لإحياء تراث الأسواق الشعبية القديمة وتعريف الشباب بالموروث الثقافي الوطني، متضمنا نخبة من الفعاليات التراثية والترفيهية والاجتماعية، التي تستمر 10 أيام، بمشاركة عدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ويتضمن عدداً من الفعاليات والبرامج المتنوعة، بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية .وأكد معاليه على ما تمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل، والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي.// انتهى //00:16ت م0005