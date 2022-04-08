نيويورك 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 11.93 نقطة، 0.27%، إلى 4488.28 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 186.30 نقطة، 1.34 %، ليغلق عند 13711 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بلغ 137.55 نقطة، 0.40% إلى 34721.12 نقطة.// انتهى //00:19ت م0007