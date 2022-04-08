الباحة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ممثلة في الإدارة العامة للسلامة من بداية شهر رمضان المبارك بكافة محافظات المنطقة حملة الكشف الوقائي والمتابعة المستمرة لكل ما يتم استحداثه من أعمال مؤقته تظهر في هذا الشهر من كل عام, التي تجذب أفراد المجتمع إليها مثل البسطات ومواقع المهرجانات وسيارات الأطعمة الجاهزة وأماكن التجمعات والحدائق ، كما تستهدف الحملة متابعة دور الإيواء السياحي والأسواق, وكذلك المستودعات وبعض الأنشطة التجارية الأخرى .وتأتي هذه الحملة تنفيذًا للحملات الإعلامية والتوعوية التي تهدف لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة لكافة شرائح المجتمع، ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات، متمنيين للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //00:30ت م0008