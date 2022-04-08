جدة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسدشن مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي فعاليات بطولة دوري المدارس لكرة القدم 2022م، بحضور عدد من منسوبي التعليم بمحافظة القنفذة، وذلك بالملاعب المجمعة التابعة لتعليم القنفذة.وتأتي البطولة ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، الذي يهدف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين، وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030.وكشف مدير تعليم القنفذة، أن عدد الطلاب المشاركين في البطولة بلغ أكثر من 4200 طالب وطالبة في أجواء تنافسية.فيما أكد المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد الجعفري أن هذا الدوري جاء ليتبنى قيمًا ويعدل سلوكًا من خلال وجود خبراء تربويين، يشرفون على هذا التجمع الرائع، والذي يمارس فيه أبناؤنا هوايتهم ويلبي حاجاتهم.// انتهى //00:31ت م0009